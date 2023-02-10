Deprem felaketinde 5'inci gün: Acı bilanço açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde 18 bin 991 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 75 bin 523 vatandaşımızın da yaralandığını açıkladı.
Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor.
Kahramanmaraş merkezli büyük felaket, 10 ilde tozu dumana kattı.
Depremin etkilediği şehirlerde büyük yıkım gerçekleşirken, ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor.
Büyük felaket sonrasındaki çalışmalar 5'inci gününde de, bir umutla sürdürülüyor.
Tüm yurt birlik ve beraberlik için kenetlenmişken, yurt dışından da destek yağıyor.
18 bin 991 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde acı bilançoyu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 bin 991 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 bin 523 kişinin de yaralandığını aktardı.
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