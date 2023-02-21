Deprem felaketinde 15'inci gün bilançosu: Can kaybı 42 bin 310'a yükseldi
11 ili etkileyen 2 büyük depremde 42 bin 310 kişi yaşamını yitirdiği açıklandı.
6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem yaşandı.
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin bir bölümünde büyük yıkıma neden oldu.
42 bin 310 can kaybı
11 ilin etkilendiği depremde toz dumana karışırken, acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
AFAD, 2 büyük depremde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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