Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek: 'Oldu olacak Pınarhisar Cezaevi'ne de koyun...'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine 'hakaret ettiği' iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı.

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yurttaşlar Saraçhane'de toplandı. Çok sayıda siyasi parti ve meslek örgütü de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi.

DEMİRTAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Karara tepki gösteren isimlerden biri de HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş oldu.

Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın iradesine bu kaçıncı 'yargı' darbesi. Bütün hukuksuzluklar er geç halkın kararına çarpıp döner. Oldu olacak, Ekrem Bey'i Pınarhisar Cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun."

Cumhuriyet