Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki önemli konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor…

Toplantıda gündemdeki maddeler masaya yatırılacak. Bunlardan ilki, Rusya-Ukrayna savaşının son durumu olacak.

İsveç ve Finlandiya masada

Bir diğer önemli gündem maddesi ise İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her defasında karşı çıkacaklarını belirtse de iki ülke ile son temaslar konuşulacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile geçtiğimiz hafta birer görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin izleyeceği yolu bir kez daha kabinede masaya getirecek.

Kabine’de fahiş fiyatlar ve enflasyon da konuşulacak

Fahiş fiyat artışları ve enflasyonla mücadele için atılacak yeni adımlar da kabinede değerlendirilecek.

Yüksek kira artışlarını dizginlemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın bir takım çalışmalar yaptığı, bu çalışmaların kabinede konuşulması bekleniyor.

Açık cezaevi de kabinenin gündeminde…

Beştepe’deki yapılacak olan toplantıda, açık cezaevlerinde kalan 80 binin üzerindeki hükümlünün koronavirüs nedeniyle verilen ve 31 Mayıs’ta sona erecek olan ev izinleriyle ilgili nihai kararın da çıkması bekleniyor.

Denetimli serbestlik kapsamında dışarıda olan yaklaşık 80 bin hükümlüden izin süresince hiçbir suça karışmayanlar için uygulamanın ya kalıcı hale getirilmesi ya da izin süresinin uzatılması gündeme gelecek.

12 kez uzatılan uygulama

Mahkûmların tekrar cezaevine dönmemesine dönük formüller, AK Parti MYK’da da ele alınmıştı.

15 Nisan 2020’de açık cezaevinde kalan hükümlüler, pandemi nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında evlerine gönderilmişti.

Uygulama 12 kez uzatılmıştı.

Maymun çiçeği ile ilgili son bilgiler paylaşılacak

Bu arada son günlerde dünyanın birçok yerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan son kararları açıklayacak.

ensonhaber