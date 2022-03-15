Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon ve koronavirüs konuşulacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum masaya yatırılacak.
ENFLASYON VE KORONAVİRÜS KONUŞULACAK
Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de konuşulacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.
MİLLETİNE SESLENECEK
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millete Sesleniş” konuşması yapacak.
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