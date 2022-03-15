Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum masaya yatırılacak.

ENFLASYON VE KORONAVİRÜS KONUŞULACAK

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de konuşulacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.

MİLLETİNE SESLENECEK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millete Sesleniş” konuşması yapacak.