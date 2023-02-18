Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ilan edildi. Buna göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına 2 isim atandı. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne de bir atama gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin 18 Şubat 2023 Cumartesi sayısı açıklandı.

Buna göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına 2 isim atandı.

İŞTE O İSİMLER

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

Haber7