Cumhurbaşkanı Erdoğan,Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadedeler kullanarak, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Dün de Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in ifadeleriyle ilgili konuştu.

Erdoğan, "Tabii bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasındaki başındaki ağababası nasıl Man adası olaylarından bedel ödediyse, aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar. Bunlarla aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimse avukatlarımız davalarını açacaklar.

Bunların içerisinde dokunulmazlığı olanlar var olmayanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız çalışmasını yapıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Aynı şeyi, avukatlarımız davaları açacaklar." dedi.

"KENDİSİNİ İSMET ÖZEL'E HAVALE EDİYORUM"

Özgür Özel ise bu sözlere, "Erdoğan, bana nanik mi yapacak? Soy ismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum. Kişisel bir saldırı var. Ona İsmet Özel yanıt versin. Büyük bir art niyet içinde olduklarını görüyorum." ifadeleri ile yanıt verdi.

250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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