Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kritik fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı. Konuşmasında ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, enflasyon konusunda da net mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemer - Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantı ile katıldı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Akdeniz Sahil Yolu üzerindeki bu tünel Antalya'nın batısındaki ilçeleriyle ulaşımına büyük kolaylık sağlayacaktır.

Böylece Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelerimizin Antalya şehir merkezi ile irtibatı daha hızlı ve güvenli hale gelecektir. Ayrıca ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerimizden olan bu bölgemizden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlerimize ulaşabilecektir. Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufu ile ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak, karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım sağlayacaktır" dedi.

"BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ MİLLETİMİZİN KARDEŞLİĞİDİR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerimizin her biri cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının beş katı on katı hizmetlere kavuşmuştur. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut ve en iftihar verici örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir. Ülkemizin dört bir yanını, bölünmüş yollarla, otoyollarla, yeni inşa ettiğimiz ve baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla havalimanlarıyla donattık. Geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz ulaştırma ve haberleşme 2053 vizyonu ile tüm bu ülkemizi önümüzdeki otuz yılda çıkartacağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık.

Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı, geçtiğimiz 20 yılın ürünü işte bu altyapıya borçluyuz. Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik.

Altyapıları eskiyen, köhneyen, yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek çoğu alanda da onları geçecek imkanlara sahibiz. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmekte kararlıyız. Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir"

"İSTEYEN HERKESİN ÇALIŞACAK İŞİ VARDIR"

Erdoğan, "Hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonumuza sarılırsak, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur. Tabi bu hakikatlerin sadece biz değil, rakiplerimiz de farkında. Bunun için de ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göster çalışanların özellikle niyeti, milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Altını çizerek tekrarlıyorum. Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir.

Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları, felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Hamd olsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. dedi.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon konusuna da değinen Erdoğan, "Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Açılışını yaptığımız her eseri bu doğrultu atılmış yeni bir adım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.DHA