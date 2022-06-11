Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da 155 yatırımın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da toplam değeri 4,5 milyar olan 155 yatırımın toplu açılışını yapacak.

GENEL 11.06.2022, 12:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da 155 yatırımın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Van’a gelerek toplam değeri 4,5 milyar olan 155 tesisin toplu açılış törenine katılacak.

Saat 15:00’da Beşyol Mevkiinde Vanlılarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van ziyareti öncesi kentte yoğun güvenlik önlemi alınırken, caddeler, sokaklar ve parkların bakımlarının yapılması gözden kaçmadı.

2018 yılından bu yana 5’nci kez Van’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Vanlılar, işsizlik, Van Gölü kirliliği, uçak seferleri, çevre yolu, stadyum, Kapıköy Sınır Kapısı’nın 7/24 esasına göre çalışması, kesintisiz demir yolu hattının yapılması, Gelincik Sınır Kapısı’nın açılması gibi konularda müjde bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van ziyaretinde bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, kamu kurum amirlerinin yanı sıra genel merkezden isimlerin katılması bekleniyor.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van ziyareti öncesi çalışmalarına yoğun şekilde devam ederek vatandaşları ve esnafları mitinge davet etti.

Vansesi

Yorumlar (17)
Eski akpartili 4 saat önce
Merak ediyorum neyin açılışı. Van yolları bile daha iki gün önce trafik çizgileri cizildigine şahit olduk. Bunlar bunun açılışını mi yapacak. Yada Van'ın tüm yollarını kapatan insanları birgunluk eziyete sürükleyecek kapattıkları yolların açılışını mi yapacak. Daha bir kaç hafta önce CHP ne işiniz var Van'da diyerek tepki gösteren güruh Van'da ne işi var. Vana vanliya tüm Türkiye yaptıkları zamlarla mazot benzin 30 liraya dayayıp 50 liraya yükselmesi için yol mu açacaklar. İnsanlar artık evine ekmek götüremez konuma gelmiş bunlar halen 5 li müteahhitlere ve onların küçük ortaklarina para aktarma dertlerine düşmüşler. Van da bir kaç ay önce imar toplantısı yapılıyor imar toplantısına AKP il başkanı ilçe baskanlri katılıyor bunlar ne vasifla toplantıya katıldığını kimse yazmaz çünkü rant basını, yargıyi , emniyeti hatta vicdanları esir almış durumda Rabbim çocukların gençlerin başından bu musubeti biran önce alsın inşAllah...
Cevapla Beğendim (36) Beğenmedim (2)
Tbt 4 saat önce
Nerde 155 yatırım yalana bak hele
Cevapla Beğendim (30) Beğenmedim (2)
Oguz 3 saat önce
Türkmen bey önce sabırla esnafın sorularını dinlesin sonra esnafı mitinge çağırsin yalaka tayfa
Cevapla Beğendim (28) Beğenmedim (4)
Vanlı 5 saat önce
Milletle çok güzel dalga geçiyorlar. 155 tane açılış varmış. Yalan. Yalan. 20 yıl boyunca yaptıklarını tekrar tekrar açıyorlar. Bu 155 yatırımın isimlerini çok merak ediyoruz
Cevapla Beğendim (26) Beğenmedim (0)
Vanlıyam 4 saat önce
De bırakın loo
Cevapla Beğendim (20) Beğenmedim (1)
Vanli 3 saat önce
Artitma tesisini tekrarmi acacaklar yoksa puhahaha
Cevapla Beğendim (7) Beğenmedim (1)
Vanli 3 saat önce
Hepsi yalan
Cevapla Beğendim (6) Beğenmedim (1)
Vanlı 65 3 saat önce
Suphan Allah halk niye bu 155 yatırımdan haberi yok her halde şehirleri karıştırdılar
Cevapla Beğendim (6) Beğenmedim (1)
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 11 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22