Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da 155 yatırımın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Van’a gelerek toplam değeri 4,5 milyar olan 155 tesisin toplu açılış törenine katılacak.

Saat 15:00’da Beşyol Mevkiinde Vanlılarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van ziyareti öncesi kentte yoğun güvenlik önlemi alınırken, caddeler, sokaklar ve parkların bakımlarının yapılması gözden kaçmadı.

2018 yılından bu yana 5’nci kez Van’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Vanlılar, işsizlik, Van Gölü kirliliği, uçak seferleri, çevre yolu, stadyum, Kapıköy Sınır Kapısı’nın 7/24 esasına göre çalışması, kesintisiz demir yolu hattının yapılması, Gelincik Sınır Kapısı’nın açılması gibi konularda müjde bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van ziyaretinde bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, kamu kurum amirlerinin yanı sıra genel merkezden isimlerin katılması bekleniyor.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van ziyareti öncesi çalışmalarına yoğun şekilde devam ederek vatandaşları ve esnafları mitinge davet etti.

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