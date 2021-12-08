Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluk yapanın tepesindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından geçtiğimiz gün Katar'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Dün gece yurda dönüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahati dönüşünde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası son dönemlerde artış gösteren ve gıdadan teknolojiye birçok üründe rastlanan stokçuluk hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarz işlere girenlerin mallarına el koyacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"CEZALARIN ÇOK YÜKSEK OLACAĞININ SİNYALİNİ VEREYİM BUNU BİLİN"

"Tabii şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler.

"HEM MALLARA EL KOYACAĞIZ HEM DE CEZA KESECEĞİZ"

Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz.

"FAKİR FUKARANIN HAKKINI GASBEDİYORLAR"

Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler. Fakir fukaranın hakkını gasbediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu da bilmelerini istiyorum.

"NİYE HARAMA BAŞVURUYORSUNUZ?"

Yeni ekonomik düzenin en önemli adımlarından bir tanesi de bu olacak. Çalışsın, kazansın. Şu anda Türkiye, imkanlarıyla buna çok büyük fırsatlar veren bir ülke. Niye helalinden çalışmıyorsun arkadaş? Niye haram yollara başvuruyorsun? Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz."

kaynak:ensonhaber