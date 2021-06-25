Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedat Peker için ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin ufak bir değerlendirme yaptığı öne sürüldü.

GENEL 25.06.2021, 10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedat Peker için ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs pandemi nedeniyle ara verilen milletvekilleriyle istişare toplantısının ilkini dün parti genel merkezinde gerçekleştirdi, yaklaşık 60 milletvekili ve parti yöneticisiyle kahvaltılı toplantıda buluştu.

 2.5 saat süren toplantıda konuşulanları BBC Türkçe aktardı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, milletvekilleri bölgelerinin sorunlarının yanı sıra, parti politikalarına ilişkin görüş ve önerilerini de dile getirdi. Toplantıda, bazı milletvekilleri ise partinin 2021 koşullarına göre yeni bir söylem geliştirerek güçlü bir çıkış yapması gerektiğini vurguladı.

"Sivil anayasa bize nasip olacak"
Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, kısa bir konuşma yaptı ve daha çok milletvekillerinin önerilerini dinleyip, not aldı.

Partisinin yeni anayasa çalışmaları hakkında Erdoğan, Türkiye'de şimdiye kadar hep darbeler sonrasında anayasa yapıldığını belirterek, "İlk kez gündemimizde sivil anayasa var ve bunun heyecanını yaşıyoruz. İnşallah sivil anayasa da bize nasip olacak" görüşünü dile getirdi.

'Biden de Trump da övdü'
Toplantıda gündeme gelen konulardan birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi'nde ilk kez yüzyüze yaptığı görüşmede çevirmen olarak Fatma Abushanab'ın tercüman olarak görevlendirilmesine yönelik muhalefetin çirkin eleştirileri oldu.

Erdoğan, Abusahanab'ı çok iyi İngilizce bilmesi nedeniyle tercih ettiğini belirtirken, eski ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde de aynı ismin görev aldığını, bir anısını da anlatarak şöyle açıkladı:

"Fatma kızımız, Trump döneminde de benim tercümanım olarak bir toplantıya katılmıştı. O zaman Trump bana, Fatma kızımızın İngilizceye çok hakim olduğunu söyledi ve nerede öğrendiğini sordu. Ben de 'Teksas'ta' deyince sayın Trump, 'Ben de Teksaslıyım. Teksas aksanını herkes bilmez. Her liderin dile hakimiyeti olan güvenilir bir tercümanı olması gerek' dedi.

"Aynısını Biden da söyledi. Yani Sayın Trump da Biden da, Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz ederken, tebrik ederken bizimkiler burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler."

Erdoğan, resmi görüşmenin kayıtlara girmediği eleştirilerinin de haksız olduğunu belirterek, bütün görüşmelerin tutanakla kayıt altına alındığını ifade etti.

'Halkın gündeminde Peker yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan mafya lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin "Zaten gereken bir şey varsa yargı yapacaktır. Halkın gündeminde bunlar yok" değerlendirmesinde bulundu.

'Sıkmadığınız el kalmasın'
Erdoğan'ın da sosyal medyadaki konuların, ülkenin gündeminin önüne geçemeyeceğini belirterek milletvekillerine halkla yüzyüze temas kurmaları, sosyal medya gündeminin peşine takılmamaları uyarısında bulunduğu belirtildi.

TBMM'nin gündemindeki konuları tamamlaması halinde Temmuz'un ilk yarısından önce tatile gireceğini anımsatan Erdoğan'ın, "Bunlar, vatandaşın gündemi olmayan, sokakta karşılığı bulunmayan konular, bunlar bizim gündemimizin önüne geçmesin. Meclis tatile girdikten sonra illerinize gidin, her yere en ücra köşelere ulaşın. Sıkmadığınız el kalmasın" talimatı verdiği öğrenildi.

Darbe girişimini anlatan kitap dağıtıldı
Toplantıda milletvekillerine, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın kaleme aldığı ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan "Asırlık Gece" kitabı hediye edildi. Erdoğan önümüzdeki günlerde görüşmelerini diğer milletvekili gruplarıyla sürdürecek.yeniakit

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