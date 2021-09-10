Cumhurbaşkanı Erdoğan: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta toplu açılış törenine katılarak, gündeme ilişkin konularda açıklamada bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI

Toplu açılış töreninde gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Her dönemde olduğu gibi afetler sırasında da birileri milletin yüreğindeki acıyı kendi kısır çekişmelerine alet etmenin peşine düşmüştür. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine hamdolsun milletimiz itibar etmemiştir.

Milletimizin gönlündeki yerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız adımda dört bir tarafımızda oynanan oyunları birer birer bozarak hedeflerimize yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken, çok ciddi siyasi, ekonomik, sosyal sıkıntılarla karşı karşıya kalırken, kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin de üzerinde bir seviyeye geldik.

Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. çünkü bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri bile kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.