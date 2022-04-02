Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin geçimine göz dikenlere acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katılarak gündem değerlendirmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; tüm dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılar gibi krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçtiğini söyledi.

Türkiye'de aşılması gereken sıkıntılar olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Döviz kuru hareketleri, faiz kuru tartışmalarının, enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır." dedi.

"FAHİŞ KAZANÇLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR"

Enerji ve gıda olmak üzere küresel mal fiyatlarındaki artışların da ülkeyi etkilediğini söyleyen Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artıştan korumak için sübvansiyonlar yaptık. Bu yıl da elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz. Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız.

"MİLLETİN GEÇİMİNE GÖZ DİKENLERE ACIMAYACAĞIZ"

Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir.

"3 KURUŞ FAZLA KAZANMAK İÇİN KENDİLERİNE ZARAR VERİYORLAR"

Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, Turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum."

ENSONHABER