Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlarımızın hayat pahalılığından dolayı zorlandığını biliyoruz
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın hayat pahalılığından dolayı zorlandıklarının farkında olduklarını belirterek "Ama geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HAYAT PAHALILIĞINA DEĞİNDİ
Konuşmasında artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesine de değinen Erdoğan, "İnsanlarımızın hayat pahalılığından dolayı zorlandığını biliyoruz. Ama geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz" ifadelerini kullandı.
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