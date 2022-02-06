Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yapan 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandıklarını bildirmesinin ardından, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

GENEL 06.02.2022, 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yapan 5 kişi gözaltına alındı

Öte yandan hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir" açıklamalarında bulundu.Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

31 HESABIN YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"DERYA BÜYÜKUNCU" İSİMLİ HESABIN SAHİBİ YURT DIŞINDA

Bu kişilerden 5'ini gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SEVK EDİLECEKLER

Gözaltına alınan 5 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN SKANDAL PAYLAŞIMLARA TEPKİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın rahatsızlıklarıyla ilgili yapılan skandal paylaşımlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bozdağ şu ifadeleri kullandı;''Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir.

''HUSUMET GÜDENLER HEP KAYBETTİ, YİNE KAYBEDECEKTİR''

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir.''

BİR TEPKİ DE AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN: İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR

Skandal paylaşımlara yönelik bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi'nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz.

"BU KİŞİLERİN ŞİFA BULMASI İMKANSIZDIR"

Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi'ye acil şifalar diliyoruz."

sondakika

Yorumlar (0)
-2
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 23 49
2. 1461 Trabzon FK 23 49
3. Sivas Belediyespor 23 44
4. Bodrumspor 23 43
5. Somaspor 22 41
6. Çorum FK 23 40
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 23 40
8. Afjet Afyonspor 22 38
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 22 36
10. Ankaraspor 23 32
11. Serik Belediyespor 23 29
12. Etimesgut Belediyespor 23 29
13. Diyarbekirspor 23 28
14. İnegölspor 23 28
15. Turgutluspor 23 23
16. Sarıyer 23 22
17. Adıyaman FK 22 22
18. Ergene Velimeşespor 23 18
19. Kahramanmaraşspor 23 13
20. Niğde Anadolu FK 23 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 22 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13