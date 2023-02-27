Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istedi! 'Maalesef istediğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik'

Adıyaman'da ilk günlerde istenilen çalışmanın olumsuz koşullar nedeniyle yürütülemediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletinden helallik isteyerek, bilim insanları ile koordineli şekilde şehirlerin yeniden inşa edileceğini söyledi.

GENEL 27.02.2023, 16:18 27.02.2023, 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istedi! 'Maalesef istediğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik'

Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarıyor.

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonrasında, devlet ve millet beraber olarak tüm yardımları seferber etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da MHP Lideri Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu.

Cumhur İttifakı, incelemelerin ardından Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

"Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik, helallik istiyorum"
Sarsıntının ve olumsuz havanın etkisi ile ilk günlerde Adıyaman'a istenilen çalışmanın sürdürülemediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşından helallik istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim insanlarımızla şehirlerimizi yeniden kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Bugün 21. Günü geride bırakıyoruz 22. Gündeyiz. Büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kuracağız. Herkese 15 bin lira taşınma yardımı yapıyoruz.

Bilim insanları ile işbirliği
Bundan sonraki süreçte bilim insanları ile işbirliği kurularak şehirlerin yeniden inşa edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her fani gibi hatalarımız olabilir ama gece gündüz milletimiz için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Kimse mağdur edilmeyecek"
Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. Kimse mağdur edilmeyecek. Kira yardımı talep eden kimseyi geri çevirmeyeceğiz. Adıyaman’da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz. Zemin etütleri tamamlanınca kazma vuruyoruz.

"Mart'ta 30 bin konuta başlıyoruz"
Fay hattına yakın, zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya, eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izin vermeyeceğiz. Mart’ta 30 bin konuta başlıyoruz. Yeni binalar 3 veya 4 katı geçmeyecek.

"Deprem yaralarını 1 yıl içinde saracağımızın sözünü veriyorum"
Şehirlerinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin, Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz. Her fani gibi bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi kimse inkar edemez. Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasında göz yumamayız. Depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum.

"AFAD'a Kızılay'a saldıran dalkavuklara kulak asmayın"
Dalkavuklara kulak asmayın. Bir taraftan AFAD’a Kızılay’a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın.

"Kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 olan vergi oranını yarıya indiriyoruz"
Sarmalık kıyılmış tütünden aldığımız özel tüketim vergisini tütün cinsine göre farklılaştırmak için genel bir çalışma zaten yürütüyorduk. Ancak deprem sebebiyle OHAL bölgesindeki illerde faaliyet gösteren sarmalık kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimiz için düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 olan özel tüketim vergisi oranını yarıya indiriyoruz.

Ensonhaber

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