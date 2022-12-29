Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de detayları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi.

GENEL 29.12.2022, 09:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de detayları açıkladı

Milyonlarca EYT'linin beklediği gün geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yıl ve prim konusunun dışında yaş sınırı şartının olup olmayacağı, gündemin ana konularından biri.

Son düzlüğüne girilen düzenleme ile ilgili kadınlarda 48, erkeklerde 50 ve kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş iddiaları tartışma yaratmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabırsızlıkla beklenen düzenlemeyle ilgili Beştepe'de yapılan zirve sonrası kameraların karşısına çıktı.

"Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır"
EYT düzenlemesiyle ilgili detayları paylaşan Erdoğan, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını vurguladı.

"Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" diyen Erdoğan, EYT ile ilgili detayları şu şekilde sıraladı:

"Taşarondan kadroya alınandan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenleme hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemesinde güçlük çekmemek için KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor.

Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Her vatandaşımızın tecrübesine ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyecek çalışanlarımız için sosyal sigorta teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin beklentilerini çözmüş olarak 2023’e girme kararlılığının son örneği olan, EYT müjdesiyle sizlerin huzurundayım.

EYT olarak bilinen bu düzenleme uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir, makul ve adil bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz. Gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hale getirmek için çok çalıştık.

Bizden önceki dönemde 1999 Eylül’de yürürlüğe giren adımları dünyamızın ve ülkemizin hakikatlerine uygun şekilde 2008 yılında daha ileriye taşıdık. 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir. Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış bir kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun bir dönem emekli maaş alabileceği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

"Milletimiz için yapıyoruz"
Sistemin idamesine zarar vermeden uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Bu yaklaşımımızdaki amaç asla çalışanlarımızın haklarının tesliminin önüne geçmek değildir. 85 milyon hep birlikte geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını sağlamca yapmadan herhangi bir taahhüt altına girmek istemedik. Hemen ilgili kurumlarımıza talimatını vererek çalışmaları başlattık. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sabit gelirli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, emekli maaşı artışlarıyla zaten gösterdik gösteriyoruz.

Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı bu iradenin tezahürüdür. Bugün 1999 öncesi işe başlayan vatandaşlarımızın müjdesiyle kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturmuş olacağımıza inanıyorum.

Herkese dokunan alanlar öncelikli olarak bunları paylaşmayı sürdüreceğiz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"Yaş şartı aranmadan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızın daha emekli olma hakkına kavuşmasını sağlayan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olsun.

Ensonhaber

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