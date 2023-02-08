Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hasar tespitinin arından 10'ar bin lira destek ödeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugün bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, ''8 bin 575 can kaybı, 49 bin 133 yaralı, 6 bin 444 yıkılan bina bulunuyor'' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Vefat eden sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133.

Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Başta AFAD olmak üzere çalışmalarımızı belediyelerle birlikte yürütüyoruz.

Buradan bir duyuru yapıyorum. Benim vatandaşlarımdan Alanya, Antalya, Mersin gibi illerimizden otellerle görüştük. Vatandaşlarımız isterse burada kalmak, bu illerdeki otellere insanlarımızı yerleştiririz. Tüm ihtiyaçlarını otellerde karşılayacağız. Bu adımla işimizi çok daha kolaylaştırabileceğiz.

Bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız. Bazı sıkıntılarımızı zamanla aşıyoruz. İllerimize yakıt destekleri gelmeye başladı. Çadırlardaki ısınma sıkıntılarımızı gidermiş olacağız.

AFAD merkezinden yapılan açıklamalar dışında provokatörlere izin verilmemesini istiyorum. Bugün birlik olma ve dayanışma zamanıdır. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Hasar tespitinin arından 10'ar bin lira destek ödeyeceğiz.

Süperhaber