Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıkladı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremle ilgili son durumu aktardı. Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549'a yükseldi. Yaralı sayımız 22 bin 168." dedi.

GENEL 07.02.2023, 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıkladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

CAN KAYBI 4 BİNE YAKLAŞTI

Depreme ilişkin son bilgileri aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 549'a yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Depremde can kaybı 3 bin 549'a yükseldi. 22 bin 168 yaralımız var.

8 binden fazla kişi kurtarıldı. Uzmanlar deprem için 'Dünyada örneği yok' diyor. 53 bin 317 kurtarma görevlisi görevlendirildi. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Felaketimizin yaşandığı her ilde ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ YOLLAR KULLANILMAMALI"

Acil yardım ve destek için ilk etapta 100 milyar liralık bütçeyi tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması önemlidir. Arama kurtarma ekip ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında hala zorluklar yaşıyor. Bu nedenle kimsenin depremin bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini hatırlatıyorum." dedi.

"KAOS ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR BELİRLENİYOR"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Devlet ve millet el ele vermiş ve bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken insanımızı birbirine düşürmeye çalışanları yakından takip ediyoruz. Günü geldiğinde şuanda tuttuğumuz defteri açacağız. Sosyal kaos çıkarmaya çalışanları belirleyip gereken işlemleri yapıyor. Bizi telefonla arayan 18 devlet ve hükümet başkanıyla görüştük. Ülkemizin bu zor durumunda bizi arayan mesaj gönderen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası toplumun desteği bizi için kıymetlidir."

3 KENTE GÖREVLİ ARAÇ DIŞINDAKİ ARAÇLARIN GİRİŞİ DURDURULDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da öğle saatlerinde kameralar karşısına geçerek 3 ile sivil araçların girişinin durdurulduğunu açıkladı. Oktay, "Hatay, Maraş ve Adıyaman'da görevli araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurduk. 48 saat boyunca geçerli olacak. Bugün saat 11.00 itibarıyla bu süre başladı. Milli Eğitim Bakanlığımız ve üniversitelerimizin dün itibarıyla yerleşim yerlerini, pansiyon, yurtlarını, gençlik merkezlerini, spor salonları, öğretmen evleri diye ifade ettiğimiz yerleri açmıştı.

Oradaki son durum Milli Eğitim Bakanlığı'nda 301 bin 512 kişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık 79 bin kişi toplamda da 380 bin kişi afetzede buralarda şu anda barındırılıyor. Beslenme imkanları da sunulmakta. Yollarla ilgili dün ifade ettiğimiz güzergahlarda, Hatay-Reyhanlı devlet yolu vardı ulaşıma kapalı olan. Alternatif yol kullanılmakta, kapalı alanlarda geçişi kontrollü olarak sağlayalım diye. Osmaniye-Gaziantep yolu üzerinde Nurdağı mevkiinden dolayı bir orada yine tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda burası." dedi.

Sondakika

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15