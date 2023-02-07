Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı açıkladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu.

CAN KAYBI 4 BİNE YAKLAŞTI

Depreme ilişkin son bilgileri aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 549'a yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Depremde can kaybı 3 bin 549'a yükseldi. 22 bin 168 yaralımız var.

8 binden fazla kişi kurtarıldı. Uzmanlar deprem için 'Dünyada örneği yok' diyor. 53 bin 317 kurtarma görevlisi görevlendirildi. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Felaketimizin yaşandığı her ilde ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ YOLLAR KULLANILMAMALI"

Acil yardım ve destek için ilk etapta 100 milyar liralık bütçeyi tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması önemlidir. Arama kurtarma ekip ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında hala zorluklar yaşıyor. Bu nedenle kimsenin depremin bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini hatırlatıyorum." dedi.

"KAOS ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR BELİRLENİYOR"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Devlet ve millet el ele vermiş ve bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken insanımızı birbirine düşürmeye çalışanları yakından takip ediyoruz. Günü geldiğinde şuanda tuttuğumuz defteri açacağız. Sosyal kaos çıkarmaya çalışanları belirleyip gereken işlemleri yapıyor. Bizi telefonla arayan 18 devlet ve hükümet başkanıyla görüştük. Ülkemizin bu zor durumunda bizi arayan mesaj gönderen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası toplumun desteği bizi için kıymetlidir."

3 KENTE GÖREVLİ ARAÇ DIŞINDAKİ ARAÇLARIN GİRİŞİ DURDURULDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da öğle saatlerinde kameralar karşısına geçerek 3 ile sivil araçların girişinin durdurulduğunu açıkladı. Oktay, "Hatay, Maraş ve Adıyaman'da görevli araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurduk. 48 saat boyunca geçerli olacak. Bugün saat 11.00 itibarıyla bu süre başladı. Milli Eğitim Bakanlığımız ve üniversitelerimizin dün itibarıyla yerleşim yerlerini, pansiyon, yurtlarını, gençlik merkezlerini, spor salonları, öğretmen evleri diye ifade ettiğimiz yerleri açmıştı.

Oradaki son durum Milli Eğitim Bakanlığı'nda 301 bin 512 kişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık 79 bin kişi toplamda da 380 bin kişi afetzede buralarda şu anda barındırılıyor. Beslenme imkanları da sunulmakta. Yollarla ilgili dün ifade ettiğimiz güzergahlarda, Hatay-Reyhanlı devlet yolu vardı ulaşıma kapalı olan. Alternatif yol kullanılmakta, kapalı alanlarda geçişi kontrollü olarak sağlayalım diye. Osmaniye-Gaziantep yolu üzerinde Nurdağı mevkiinden dolayı bir orada yine tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda burası." dedi.

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