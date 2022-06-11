Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem gecesi Kürdüm diyenler neredeydi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'da katıldığı toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Van'a yapılan yatırımları açıklarken, "Türk-Kürt ayırt etmeksizin çözdük. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni projelerle kalkındırmak için çalıştık, çabaladık. Geçmişte kim Van'a böyle hizmetler verdi? Hiçbiri" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem yaralarının sarılmasından, terör belasının define kadar Van'ın yanında olduk. İhtiyaçlarının giderilmesinde hep Van ile omuz omuzaydık. Gönül dünyadan vazgeçer ama Van'dan vazgeçmez. Bu şehre olan muhabbetimizi kalbimizden gelen bir hissiyatla ifade etmiştik. Van'ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler, kim su sorununu çözmesi gerekirdi? Van belediyesi. Peki Erdoğan Van'ın su sorunun çözdü mü? Niye? Benim buradaki kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok. Biz su sorununu Türk-Kürt ayırt etmeksizin çözdük. Hükümete geldiğimiz günden beri Van'ı yeni projelerle kalkındırmak için çalıştık, çabaladık. Geçmişte kim Van'a böyle hizmetler verdi? Hiçbiri. Yaşı yetenler bizzat kendileri, yetmeyenler büyüklerinden sorup öğrenerek bu şehrin 30 yıl önceki haliyle bugünkü halini bir karşılaştırsınlar.

"VAN DEPREMİ GECESİ ERDOĞAN BURADAYDI"

Bizim yalan ile işimiz olmaz, biz hep somut icraat ile konuşuruz. Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar kamu yatırımı, bu bütçe ile eğitimde 9 bin 682 yeni derslik inşa ettik. Sosyal yardımlarda 11 milyar lira tutar ile destek olduk. Sağlıkta 19 hastaneden oluşan 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut inşa ettik. Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık, halen yapımlara devam ediyoruz. Van'da riskli alanda depreme karşı çalışmalarımız da devam ediyor. Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. Ben Kürdüm diyenler neredeydi? Benim için Kürt kardeşlerimle Türk kardeşlerim arasında bir fark yoktur. Biz herkesi Allah için seviyoruz.

Kardeşlerim bu arada 407 dükkanı tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik.

Program kapsamında Van ve Bitlis'te mevcut atık su tesislerini iyileştiriyoruz. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Göl kıyısındaki ahırların tamamını yıktık. Bu ahırları OSB'ye taşıyacağız. Şehrimizin kalkınmasına katkı sunacağız.

VAN'A YAPILAN PROJELER

Amacımız gölün etrafındaki kirli görüntü ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır. Altyapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk. Mavi bayraklı plaj sayısını artıracak çalışmalara devam ediyoruz. 8 millet bahçesi projemiz var. Çatak'ta 15 Temmuz millet bahçesini hizmete sunmuştu. Erciş millet bahçesinin yapımını tamamladık. İnşallah bu çalışmaların artarak devamını diliyorum. Edremit adeta bir yalı kent. Denize nazır bir ilçemiz. Geçmişte Edremit neydi, şimdi ne. Nereden nereye...

Ulaştırma yatırımları kalkınma altyapısının en önemli unsurları arasında geliyor. 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 kilometreye çıkardık. Bunu yapan biziz, Karayolları olarak biz yaptık.

Van Çevreyolunun temelini de biraz sonra buradan yapacağımız canlı bağlantıyla atıyoruz. Bu projeyi çok daha önceden hayata geçirecektik, çeşitli sorunlar nedeniyle bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük ve inşallah 41 kilometrelik Van Çevreyolunu inşa edip hizmete açacağız.

Erciş Patnos yolunu Van Hakkari Yüksekova ayrımı yolunu 2024'te Van Muradiye yolu ile Erciş Muradiye Çaldıran yolunu 2025 yılında tamamlıyoruz. Van Kapıköy arasındaki demiryolunu modernize ettik. Ferit Melen Havalimanını yeniledik. Göl kenarında kurduğumuz gemi inşaat tesisindeki feribotları işletmeye aldık.

Tarım ve ormanda 4 baraj 5 gölet yaptık. Son 20 yılda inşa ettiğimiz projelerle 370 dekar araziyi sulamaya açtık. Bugün Van'ı bir başka gördüm. Şu anda on binler bu meydanda.

"SİZİN İÇİN FERHAT OLDUK"

İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 188 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. 5 içme suyu tesisi inşa ettik. 20 yılda Vanlı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknoloji OSB ve teknoparkı faaliyete geçirdik. Vanlı işverenlerimize toplam 1,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık.

Önümüzdeki dönemde Van'ı daha büyük eser ve hizmetlere kavuşturmayı sürdüreceğiz. Van'a toplam yatırım bedeli 4.1 milyar lirayı bulan yüzlerce eseri hizmete açıyoruz. Van bunlara layık. Anaokulundan liseye kadar her seviyede okullar, üniversitemize ait çok sayıda proje var. Van'a üniversiteyi kim getirdi? Biz. Hastane olarak eğitim araştırmayı kim getirdi? Biz size aşığız. Neşet Ertaş ne diyor, aşkınan koşan yorulmaz diyor. Biz de aşkınan koşuyor ve yorulmuyoruz.

Sizin için biz Ferhat olduk Ferhat. Siz de Şirin. Ferhat dağları deler mi? Niye, aşk dağları deldirir.

"SİZ SAPKIN İDEOLOJİLERİN MEZESİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIRKEN BİZ YAŞATMA PEŞİNDE OLDUK"

Dünyada Van ahirette iman. Bu söz boşuna söylenmedi. Allah bu dünyada bizi Van'sız öteki dünyada da imansız bırakmasın diyorum. Hepimiz için daha adil, hakkaniyetli, güvenli, müreffeh bir ülkeye sahip olmak istiyor bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye çalışırken biz yaşatma peşinde olduk.

Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi? Batılı, demokrasiden bahsedenler Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Onların derdi başka, bizim derdimiz bambaşka. Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bunun hesabını soruyoruz. Biz eğitimiyle sağlığıyla istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Biz ne dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Kendi gövdemizi namlulara siper ettik. Birileri kandan beslenirken Van'daki insanlarımızın kalkınma adımlarından nasibini almalarını istedik.

Ağızlarını her açtıklarında sizlerin kimliğinin istismarını yapanların yakalarına yapışın, silaha sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi kim istedi diye sorun. Masumların kanını dökerek ülkeyi karıştırmayı kim istedi diye sorun. Biz ne yaptıysak sizinle birlikte sizin için yaptık.

Şimdi hazır mısınız? Öyleyse, bütün doğu güneydoğu duysun. Ellerimizi kaldıralım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız.

Süperhaber