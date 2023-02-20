Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yapılacak konut sayısını açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili yıkıp geçti.

40 binin üzerinde kişinin can verdiği depremler sonrası başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Zemin kalitesine bakılacak, fay hattına olan mesafesi dikkate alınacak

Asrın felaketinin büyük bir yıkıma yol açtığı Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan çalışmalarla ilgili son bilgileri aldı, kameralar karşısına geçti.

Hatay AFAD merkezinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak kendi mimarisine, tarihî ve kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz.” dedi.

Dağlara doğru kaydırılacak

"İhya sürecini bilimsellik, hızlılık ve yapılarımızın güçlülüğü ilkelerine göre yürütüyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşim yerlerini mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istediklerini belirtti.

İl il yapılacak konut sayısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayında il il yapılacak konut sayısını ise şu şekilde açıkladı:

Hatay: 40 bin 426

Kahramanmaraş: 45 bin 67

Adıyaman: 25 bin 882

Gaziantep: 18 bin 544

Malatya: 44 bin 770

Osmaniye: 9 bin 550

Diyarbakır: 6 bin

Şanlıurfa: 3 bin

Elazığ: 3 bin 750

Adana: 2 bin 500

Kilis: 250

1 yıl içinde yapılacak

Toplamda 199 bin 739 adet konut, 1 yıl içinde yapılacak.

Ensonhaber