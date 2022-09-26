Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ve ABD temasları nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamayan Kabine toplantısı Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklıyor:

Öğretmen atamalarından derslik sayısına kadar eğitime verdiğimiz önceliğin neticelerimi görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Adını İlk Evim İlk İş Yerim olarak koyduğumuz kampanya 500 bin konutu kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. 5 bin konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim'de atıyoruz.

2 yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak projeyi söz verdiğimiz şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya, Türkiye’nin bu zamana kadar yapılmış en büyük konut projesi olacaktır. Milletimiz sosyal konut projemize çok büyük bir teveccüh göstermiştir. Gençlerimize, emeklilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjan ayırdığımız kampanyanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yurt kapasitemizi 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin barınma sorunu yüzünden eğtiminden mahrum kalmamasını sağlamanın gayreti içindeyiz. 14 Eylül'de 105 yurt binamızın daha açılışını yaptık.

Beslenme yardımını aylık 1800 tl'ye yükseltiyoruz

Kredi ve burs konusunda da Türkiye, dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesidir. Kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılabilmesine ilişkin düzenleme Ekim ayında Meclis gündemine de gelecektir. Ek yerleştirmelerin devam ettiği KYK'da kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 TL'ye yükseltiyoruz.

5 tonun üzerinde tahıl ihracatını gerçekleştirdik

Dünya ekonomik krizden savaşlara pek çok sorunla boğuşurken, Türkiye olarak hem içeride hem dışarıda güçlü bir duruş sergiliyoruz. Artık herkesin takdir ettiği birikime ve dirayete sahibiz.

Rusya - Ukrayna savaşında her iki tarafla diyaloğumuzu sürdürerek pek çok diplomatik başarıya imza attık.Şu ana kadar 5 tonun üzerinde tahıl ihracatını gerçekleştirdik. Ülkemizi kendi çıkarlarının bekçisi olarak görenler bu yeni durumdan rahatsız olsa da biz süreci Türkiye merkezli yürütüyoruz.

Dış politikada dayatmaları kabul etmiyoruz

Dış politikada da dayatmaları kabul etmiyoruz. Ne Batı için Doğu'ya sırtımızı dönüyor, ne de kuzey ülkeleri ile bağlarımızı güçlendirirken Ortadoğu ve Afrika'yı ihmal ediyoruz. Balkanların güvenlik ve huzurunu kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz. Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde oldukça verimli temaslar gerçekleştirdik. Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi çok daha derinleştirmek istiyoruz.

Türkevi, küresel diplomasinin kalbinin attığı merkez

Kovid salgını sebebiyle iki yıl sonra ilk kez yüz yüze yapılan BM Genel Kurul görüşmeleri bizim açımızdan son derece yoğun ve bereketliydi. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmamda göç krizinden tahıl sevkiyatına kadar pek çok örnekle Türkiye'nin bölgesi ve dünyada oynadığı arabulucu role dikkat çektik. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etmeye yönelik gayretlerimizin takdirle karşılandığına şahitlik ettik. BM'nin tam karşısındaki Türkevi binamız görüşmelerimize ev sahipliği yaptı. Türkevi, küresel diplomasinin kalbinin attığı merkezlerden biri haline dönüştü.

Tahıl sevkiyatı ile başlayan başarının esir takası ile devam etmesi ülkemiz açısından gurur verici bir gelişme olmuştur. Hedefimiz her iki lideri en kısa sürede biraraya getirerek daha fazla can kaybı ve yıkım olmadan bu savaşı sonlandırmaktır.

Yunanistan, ne askeri ne de siyasi muhatabımız, dengimiz değildir

Komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik kokan provokasyonlarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan, ne askeri ne de siyasi muhatabımız, dengimiz değildir, olamaz. Aynı zihniyetin Ege'de, Akdeniz'de botlarını batırarak ölüme terkettiği, taammüden katlettiği çocukların, masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. Siyasi angajmanlar bizi değil asıl Yunan halkını tehdit etmektedir. Bu yanlış adımlar Yunanistan'ı her anlamda batağa sürüklemeye kafi gelir.

internethaber