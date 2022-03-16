Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere yeni müjdeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişki birçok önemli açıklamada bulundu.

Erdoğan, son dönemde tarıma yönelik atılan ve atılacak birçok önemli adıma da değindi.

Cumhurbaşkanı, tarımda modern sulama alanlarını artırarak 41 milyar gelir artışı sağlanacağını ve kredi üst limitini artırarak da finansal kaynak erişimini artırdıklarını söyledi.

"41 MİLYAR LİRA GELİR ARTIŞI SAĞLAYACAĞIZ"

Erdoğan, çiftçilere yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz tarımını suyla bereketlendirerek barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini bitirerek milli ekonomiye kazandıracağız.

830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız.

Özellikle açık sistemden kapalı sisteme süratle geçeceğiz. Ağırlıklı birçok yerde barajlarımız enerji bağlantılı olsa da buralarda sulama sistemlerine geçmenin adımlarını atacağız.

"GÜNEŞ ENERJİSİNİN PAYI ARTIRILACAK"

Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 53'i hidroelektrik, rüzgar, geniş, jeotermal kaynaklardan oluşmaktadır. Güneşten elektrik üretimine yönelik çok büyük yatırımlar yaptık.

Hangi şehrimize giderseniz gidin güneş enerjisi tarlalarını, çatı üstü sistemlerini görürsünüz.

Her ne kadar elektrikte KDV indirimi ile çiftçilerimizin maliyetlerinde azalma sağladıysak da soruna daha kökten çözümler bulmamız gerektiğinin farkındayız.

Özellikle sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını artırmayı planlıyoruz.

LİSANSSIZ TESİS KURABİLME İMKANI

Ayrıca tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurabilmelerini kolaylaştırmak için belediye, sanayi tesisleri ve tarımsal sulama abonelerinin iki katına kadar lisanssız üretim tesisi kurabilmelerine imkanlar sağladık.

"KREDİ ÜST LİMİTİNİ ARTIRIYORUZ"

Amacımız her alanda enerji maliyetlerini düşürecek çalışmanın önünü açmaktır. Bu adımlar Paris İklim Anlaşması kapsamında hayata geçirmemiz gereken yapısal değişimlere katkı sağlayacaktır. Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz.

Çifçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Tüm kurumlarımız bu süreçleri yakından takip ederek neticelendirecektir. Sulama, enerji, kredi konusunda attığımız bu adımların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."