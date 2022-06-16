Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunu yaparsak seçimden önce seçimi kazandık demektir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan burada katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı'nın gündeminde gelecek 2023 seçimleri ve teşkilatın buna yönelik hedefleri vardı.

"Herkese ulaşma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız"

Konuşmasında 23 milyon üye hedefi ile seçimden önce seçimi kazanma formülünün altını çizen Erdoğan, "Girdiğimiz her seçim rövanşı olmayan karşılaşma gibidir. Önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını yürütüyoruz. Kabinemizle milletimize eser ve hizmet siyasetrimizi sürdürüyoruz.

81 şehirde, 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız.

"Üye, üye, üye..."

Hemen ardından da 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz.

Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. 23 milyon hedefini koyduğumuza göre bu oy aynı zamanda üye üye üye...

"Seçimden önce seçimi kazandık demektir"

Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor birşey değil. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var her üyemiz bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir." dedi.

ensonhaber