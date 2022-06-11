Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Van’a geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı açılış ve incelemelerde bulunmak üzere bugün saat 16.00’da Van’a geliyor.
Van’da miting yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, gelişi öncesinde kent genelinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam değeri 4,5 milyar olan 155 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek. Bölge illerden de partililerin katılacağı miting, Beşyol Meydanı’nda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında yoğun bir protokol ile karşılanacak. Daha sonra araç konvoyları halinde belirlenen güzergahta halkı selamlayacak olan Erdoğan, buradan miting alanına doğru hareket edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van’daki mitingini yerel ve yaygın basından akredite olan çok sayıda basın mensubu da takip edecek. Mitingden birkaç saat önce, vatandaşların ellerinde bayraklarla alana giriş yapması bekleniyor.
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