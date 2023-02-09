Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 3 aylık OHAL ilanını yapacağız

Türkiye, cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremiyle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 ili enkaza çevirdi.

Arama-kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da afet bölgesine gitti.

Burada çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeleri de ziyaret etti.

Son olarak depremin etkilendiği Gaziantep'te afete ilişkin son durumu aktaran Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında, depremin üzerinden siyaset yapanlara da yanıt veren Erdoğan, OHAL ilanının bugün Meclis'te görüşüleceğini açıkladı.

"Süreci istismar edenlere OHAL ile müdahale edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir. Bugün Meclis’te 3 ay süreyle OHAL ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben, adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün Meclis’te yapılacak olan oylamayla birlikte de OHAL yürürlüğe girmiş olacak.

Bu ne getirecek?

Bu Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden, tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır.

Bununla birlikte bazı yerlerde maalesef marketlere, alışveriş merkezlerine, yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de OHAL ile müdahale etme imkanını devlet, parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır.

Ensonhaber