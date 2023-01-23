Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Milyonlarca kişi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısını bekliyor.

Borç yapılandırmasının detayları kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Borç yapılandırma paketi

Bu kapsamda; 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırma paketinde, şirketlerin SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeler yer alacak.

Cezalar affediliyor

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamına alınacak. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor.

Tüm bu kapsamlı borç yapılandırmasınının detaylarını, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Anayasa değişikliği mesaisi

Toplantıda ayrıca, Anayasa değişiklik teklifi için Meclis çalışma takvimi değerlendirilecek.

Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sonrasında izlenecek yol haritası konuşulacak.

İsveç'teki provokatif eylemler

Dış politikada ise, Ankara-Stokholm hattında yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Son günlerde Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek.

İsveç'in provokasyonlara göz yumması sonrasında iki ülke ilişkilerinde artan tansiyon ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Ensonhaber