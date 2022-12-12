Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Milyonları ilgilendiren soruların cevabı için gözler Kabine Toplantısı'nda olacak.

Ana gündem ekonomi

Kabine Toplantısı'nda ana gündemde ise ekonomi yer alacak. Kabine, çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri de görüşecek.

Asgari ücret

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EYT

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işlemeye devam ediyor.

Merak edilen konular arasında, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği yer alıyor.

Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele ve askeri operasyonlar

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı olacak.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

Ensonhaber