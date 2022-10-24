Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi, başörtüsüne Anayasal güvence konusu, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu gibi gündeme konu olan başlıklar, Bugün Kabinede ele alınacak.

GENEL 24.10.2022, 10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor...

Saat 15.00'da başlaması düşünülen Kabinenin ana başlıkları ise milyonların heyecanla beklediği EYT, başörtüsü düzenlemesi, ekonomi, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu.

Başörtüsü teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Bir diğer yandan siyasi gündemi oldukça meşgul eden başörtüsünün Anayasal güvenceye alınma konusundaki çalışmalar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklif sunulurken, Kabinede teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirilecek.

İşçiler ile ilgili düzenleme
Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

İç ve dış politika
Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki gelişmeler ele alınacak.

Faiz kararı, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak.

Bartın'daki maden faciası
41 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazası üzerinden günler geçse de gündemde. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak "raporların çıkmasıyla ihmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" mesajı vermişti. Bu kapsamda soruşturma kapsamında ulaşılan son bulguların da kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Tahol koridoru, Yunanistan ile gerginlik, F-16 süreci...
Toplantıda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, tahıl koridorunun sürdürülmesi gibi başlıkların yanı sıra İsrail’den Türkiye’ye son dönem artan ziyaretler ve normalleşme süreci ile Yunanistan ile gerginliğin de değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda ABD seçimleri ve F-16 sürecine dair gelişmeler de gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

Ensonhaber

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