Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’nde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

41 madencimiz hayatını kaybederken 11 yaralımızın da hastanede tedavileri sürüyor.

3 bakanı bölgeye gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam saatlerinde patlamanın haberini alır almaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bölgeye gitmesi talimatını verdi.

Diyarbakır ziyaretini erteledi

Yaşanan faciayla ilgili sürekli son durum raporu verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Erdoğan daha sonra facianın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine geçti.

Facia bölgesinde incelemelerde bulunuyor

Bakanlardan brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede incelemelerde bulunuyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın yaşandığı bölgede kameraların karşısına geçti.

Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarıyla yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Amasra maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle üzgünüz. Hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı kurtulan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber ederek çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken, bir taraftan yaralı işçilerimiz sağlık kuruluşlarına nakledilmiştir. Tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamana karşı yarışmıştır. Biz de patlama haberi aldığımızdan itibaren sürekli bakanımla irtibat halinde olduk."

Ensonhaber