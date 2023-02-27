Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da duyurdu: ÖTV oranını yarıya indiriyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Kısa bir süre içerisinde yerleşme düzeni ve diğer konular olsun hepsi halledilmek üzeredir. 3 önemli konu vardır. Birincisi barınma, beslenme ve emniyettir. 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durma, ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları bu felaketten ülkeyi kurtaracak, yeni yüzyılda yeni bir hayata kavuşturacaktır.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İLK GÜNLER İÇİN HELALLİK İSTİYORUM"

Bugün 21. günü artık geride bırakıyoruz. 10 bin artçı deprem yaşadık, tüm bölgeye geçmiş olsun derken hep birlikte vefat edenlerimiz için gelin birer fatiha okuyalım.

Artçıların en çok etkilediği bir il de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

İlk günlerdeki sıkıntıların aşılmasından sonra tüm arama kurtarma faaliyetlerimizi düzene soktuk. 62 bin 500 vatandaşımız yarısı İstanbul'a olmak üzere hava ve karayoluyla diğer şehirlerimize tahliye edildi. Şehrimizde arama kurtarma ve yardım çalışmalarında jandarmasıyla, polisiyle, sağlıkçısıyla, DSİ ve orman ekipleriyle 23 binin üzerinde personelimiz görev yaptı. Depremin ilk anından bugüne kadar tüm gönüllülere şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kara gün dostlarımızı devlet başkanından ferdine kadar hepsine teşekkür ediyorum. Samimiyetle yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacağız.

"KİRA YARDIMINI 3 BİN LİRAYA ÇIKARDIK"

Depremin tamamında 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma işlemleri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit çalışmaları da bitmektedir. Çadır kentlerdeki 4600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı daha iyi şartlara sahip konteyner, prefabrik alanlara kavuşturacağız.

Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Hiçbir ayrım yapmaksızın 15 bin lira yardımda bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden yakınlarına da 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı.

"50 BİN KONUT YAPILACAK"

Adıyaman genelinde altyapı ile sorunlar çözüldü. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu da hal yoluna sokuldu. Güvenliği olduğu belirlenen yerlere etap etap doğalgaz veriliyor. Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraber, yeniden inşa edeceğiz. Yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500’e ulaştı. Mart ve Nisan aylarından 234 binin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Adıyaman’da Mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak.

Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman’da ise konutu ahırıyla ile 14 bin 400 köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamı daha da yükselteceğiz.

"ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ORANINI YARIYA İNDİRİYORUZ"

Bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir ama milletimizin refahı için gece gündüz çalıştığımızı kimse inkar edemez. Canları tabi ki geri getiremeyiz ama bunun dışında her şeyi telafi edecek güce sahibiz. Dalkavuklara asla kulak asmayın, bir taraftan AFAD'a saldıran bir taraftan Kızılay'a saldıran dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizinle bu yolda birlikte yürüyen kim? Hiçbir tuzak bizi yıkamaz. Ülkemizin en önemli tütün üretim merkezi olan Adıyamanlı kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum. Özel tüketim vergisini tütün cinsine göre farklılaştırmak için zaten genel bir çalışma yürütüyorduk. Deprem sebebiyle sarmalı kıyılmış kooperatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yaptık. Yüzde 55 olan özel tüketim vergisi oranını yarıya indiriyoruz. Şirketlere göre daha avantajlı şekilde ürünlerini paylaşabilecektir. Üreticilerimizin kazancında önemli bir artış sağlayacak bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.

Süperhaber