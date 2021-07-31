Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 5 il için yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Orman yangınlarıyla mücadelede 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç kullanılıyor. Söndürme çalışmalarına 7 bine yakın personel katılıyor. 30 İLDE ORMANA GİRİŞ YASAĞI Yangınlar nedeniyle İstanbul dahil 30 ilde ormanlara giriş yasaklandı.

Kararın uygulandığı iller şöyle: İzmir, Aydın, Kocaeli, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, Niğde, Yalova, Bursa, İstanbul, Çankırı, Kastamonu, Kırklareli, Gümüşhane, Antalya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Batman, Mersin, Samsun, Karabük, Karaman, Kayseri, Edirne, Kırıkkale, Yozgat, Ordu, Kilis. 'THK UÇAKLARI BEKLETİLİYOR' YALANI ÇÜRÜDÜ Orman yangınları sonrası 'THK uçakları bekletiliyor' iddiaları yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. THK'nın elindeki bozulmuş uçaklar parça temini için kullanılıyor. Bazı uçaklar da motorundaki sorun nedeniyle kullanılamıyor.

KAYNAK: şehrivan gazetesi