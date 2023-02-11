Cumhurbaşkanı Erdoğan acı bilançoyu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 848'e yükseldi." ifadelerini kullandı. Yaralı sayısı ise 80 bin 104 oldu.

GENEL 11.02.2023, 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı bilançoyu açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere önce Diyarbakır'a ardından Şanlıurfa'ya geçti.

CAN KAYBI 21 BİNİ GEÇTİ
Şanlıurfa'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan can kaybının 21 bin 848'e yükseldiğini belirtti. Erdoğan, yaralı sayısını ise 80 bin 104 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir."

"1 YIL İÇİNDE İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARINI HALLEDECEĞİZ"
Erdoğan, "Çalışmaların sonlandığı yerlerdeki ekipleri yıkımın ağır olduğu yerlere aktarıyoruz. Aksaklıkları tespit edip, gereken talimatları verdik. Buradaki çalışmaları bitirerek enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız.

Ardından hızla enkaz kaldırma ve inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yüz binlerce konutu altyapısı ve üstyapısıyla inşa edecek, şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Van, Elazığ, Malatya ve İzmir'deki depremlerde, sel felaketlerinde, yangınlarda tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak buralardaki yaraları da halledeceğiz.

1 yıl süre bekliyorum, 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. 160 bin personel 10 ilimizde bilfiil çalışıyor. Kurumlarımız ve hayırseverlerimiz depremzedeler ile yardım ekiplerine sıcak yemek sağlıyor. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenliğin yanında yardımların dağıtılması için çalışıyor." dedi.

Haberler.com

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