Cumhurbaşkanı Erdoğan acı bilançoyu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depreminden sonra bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Can kaybı 46 bini geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı.

Erdoğan konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçı sarsıntılar sebebiyle milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. 46 bin 104 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

6 Şubat saat 04.17'de yaşadığımız ilk deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık, kurum ve kuruluşlarımızın tamamı arama kurtarma, yardım, destek kapasitelerini bölgeye yönlendirdik.

Yaklaşık 9 saat sonra ikinci deprem felaketin sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. 11 ilimizdeki 62 ilçe ve 10 bin 190 köyümüzde yıkıma yol açtı. Depremin ülkemizde ve bölgede ağır kış şartlarında yaşanması işleri daha da güçleştirildi."

Ensonhaber