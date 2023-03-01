Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 Şubat tarihi itibarıyla hasarlı binaların borçları silinecek

Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşanan yıkıcı depremlerin etkilerini ortadan kaldırmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

45 binin üzerinde vatandaş da hayatını kaybetti.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremin üzerinden 24 gün geçerken, yaralar da sarılmaya başlandı.

Yıkıcı deprem, bugün AK Parti Grup Toplantı'sında ilk gündem olarak yer aldı.

Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan çalışmaları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşviklerin artırılarak önümüzdeki günlerde yaraların sarılmaya devam edileceğini bildirdi.

Öte yandan deprem sonrası şehirlerin hızlıca ayağa kalkması için Afet Yeniden İmar Fonu kuracaklarını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı planladıklarını açıkladı.

"Geçmişe dönük tüm borçları siliyoruz"

Depremzedeler için yapılacak yardımlara da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı tüm binaların 6 Şubat tarihi itibarıyla geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz. Depremin en yıkıcı etkilerinin görüldüğü Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay illerinin tamamıyla, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tanzim ve tahsilini 3 ay süreyle erteliyoruz.

Ensonhaber