Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 bin konutun inşasına başlıyoruz

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 ile 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı..

Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da etkileyen deprem, büyük yıkımlara neden oldu.

31 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremde, ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı.

"Mart ayında 30 bin konutun inşasına başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 saat 40 dakika süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor:

Hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. 1 yıl içinde teslim edeceğiz.

Ensonhaber