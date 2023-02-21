Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yıl içinde 70 bin köy evi inşa edeceğiz

Türkiye, 16 gündür tarihinin en şiddetli depremi ile mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, geniş coğrafyada hissedilerek 11 ilde etkili oldu.

Büyük yıkımların ve binlerce can kaybının yaşandığı afette, devletin tüm imkanları seferber edildi.

Öte yandan tüm kurumları da deprem bölgesine giderek çalışmaları hızlandırdı.

Sahada hummalı çalışmalar yapılırken, depremzedeler için art arda müjdeler verilmeye başlandı.

Yaralarının sarılması için atılan adımlar zorlu süreçte adeta teselli oldu.

İki lider afet bölgesinde

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinden etkilenen illeri ziyaret etmeye başladı.

Son olarak dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesi Hatay'a giden Cumhurbaşkanı, ardından Kahramanmaraş'a geçti.

İki liderin bugünkü durağı ise Osmaniye oldu. Burada çalışmaları yakından inceleyen Erdoğan, daha sonra açıklamalar yaparak yeni müjdeyi duyurdu.

"Köylerimizi 1 yıl içinde ayağa kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza müjde vermek istiyorum.

Şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Osmaniye'de 1.361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Kilis'te 1.002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 olmak üzere toplamda 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla, kendi özgün mimariyle uygun şekilde yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Böylece sadece mart ayında 200 bini konut, 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için bismillah demiş olacağız.

Ensonhaber