Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ, DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erdoğan, Omicron varyantı olan hastalığı hafif atlattıklarını belirterek, "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

'ANCA BERABER KANCA BERABER'

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Emine Erdoğan ise, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

BİNALİ YILDIRIM: CUMHURBAŞKANIMIZ GAYET İYİ, BİR SIKINTI YOK

Açılış töreni için Zonguldak'ta bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Yıldırım, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlatması üzerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erdoğan'ın aslında bugün Zonguldak'a gelmeyi planladığını aktaran Yıldırım şunları kaydetti:

"Dün akşam Kovid-19 olduğunun anlaşılması üzerine bizi görevlendirdi. Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir, bakanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız olarak daha önce planlanan buradaki Kilimli-Zonguldak tünellerini, kavşaklarını ve diğer birçok 84 eserin açılışını gerçekleştirdik. Kendisiyle de bu sabah görüştüm.

Kovid-19 olunca herkese karantina var. Cumhurbaşkanı bundan muaf değil. Dolayısıyla bu süreci evinde Hanımefendiyle beraber geçirecekler. Sağlık durumu gayet iyi, bir sıkıntı yok. Gelmiş geçmiş olsun diyoruz. Bu bela da inşallah memleketimizin, milletimizin başından tüm dünyanın başından tez zamanda defolur. Böylece normal hayata dönmüş oluruz."

HABER7