Çin arama kurtarma görevlileri Van’a selam gönderdi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da büyük hasara neden oldu. Birçok ülke, deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini gönderdi ve bu ülkelerden biri de Çin oldu.

Çinli ve Türk arama kurtarma ekiplerinin dayanışma görüntüleri ise duygulandırdı. Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (EDAK) Malatya’da enkaz çalışmaları arasında mola verdikleri sırada Çinli görevlilere ekmek arası otlu peynir ikramında bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntü kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde Çinli arama kurtarma ekibinden bir görevlinin peyniri sevdiğini söylediği ve Van’a selam gönderdiği görülüyor.

Öte yandan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Sayın'ın katkılarıyla kurulan EDAK, depremden 4 saat sonra Malatya merkeze gelerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Enkaz arama çalışmalarını üç farklı enkazda gerçekleştiren ekipler, 5 kişiyi sağ olarak kurtarmayı başardı.iha