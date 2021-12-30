CHP Van, olağanüstü kongreye gitti, kazanan Bedirhanoğlu oldu!

CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu'nun 14 Haziran'da istifasının ardından CHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla aynı gün (14 Haziran'da) İl Başkanlığı'na Seracettin Bedirhanoğlu atanmıştı.

Bedirhanoğlu da, CHP Parti tüzüğü gereği partisinin il teşkilatını 6 ay sonra olağanüstü kongreye götürdü. CHP Olağanüstü İl Kongresi parti binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kongreye CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek, İlçe Başkanları, il delegeleri ve çok sayıda partili katıldı.

“BEDİRHANOĞLU, TEK ADAY SEÇİME GİRDİ”

Seracettin Bedirhanoğlu’nun tek aday olduğu kongrede Divan Başkanı PM Üyesi Nevaf Bilek oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yönetim kurulu çalışma raporu, gelir-gider raporu okundu ve ibra edildi. Gerçekleşen kongrede salona delegeler ve partililer alındı. Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından seçime geçildi. 54 delegeden çoğunun desteğini alan, daha önce genel merkez tarafından atanan CHP'li Bedirhanoğlu yeni il başkanı olarak seçildi.

“YARALARIN SARILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPTIK”

Gerçekleşen seçim sonrasında açıklama yapan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Ben ve 6 arkadaşım 6 ay önce bu göreve geldik. Bugüne kadar CHP Van İl Başkanlığı Kurucu Heyet görevini üstlendik.

Genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda çalıştık. Bundan sonra partimizde kadınlar ve gençler daha belirgin olacak. Bununla beraber 6 aya çok şey sığdırdık. 3 bine yakın üye yaptık. Üyelerimiz içinde hatırı sayılır sayıda kadın ve genç var. Tüm ilçelerimizi gezdik. Oradaki insanlarımıza o lokalde yapacaklarımızı anlattık. Sel felaketine maruz kalan Başkale'nin Esenyamaç ve Çaldıran'ın Osmanlı köylerine gittik. Bu köylere elimiz boş gitmedik. Yaraların sarılması için ne gerekiyorsa onu yaptık.” Dedi.

“VAN’DAN VEKİL ÇIKARACAĞIZ”

CHP’nin Doğu bölgesine önem verdiğini de belirten Başkan Bedirhanoğlu, ”Genel merkezimiz bölgeye ciddi önem veriyor. Bölgede barış ve huzur için ciddi girişimlerde bulunuyor. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı Kuzey Irak'a giderek Erbil, Kerkük ve Bağdat'ta bir takım temaslarda bulundu. Oranın önemli aktörleriyle görüştü.

Her türlü işbirliğine açığız mesajı verdi. Bu görüşmeler bölgenizde oldukça olumlu karşılandı. CHP'nin kurduğu Doğu Masası oldukça faydalı çalışmalar yaptı. Sorunlar ve çözüm önerileri bu masanın ana gündem maddesi oldu. İnşallah bundan sonra yapılacak ilk seçimde iktidar olacağız. Van'dan da milletvekilleri çıkaracağız. Demokrasi, hukuk ve hürriyetleri genişleterek yeniden tesis edeceğiz. Kongremiz halkımıza, ilimize ve partimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonraki kongremizi Genel Başkanımızın katılımıyla spor salonunda yapacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." Diye Konuştu.

“BÖLGEDE BİZE TEVECCÜH VAR”

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek de CHP'nin bölge illerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığının altını çizerek, şöyle konuştu: “Biz Doğu Masası olarak Sayın Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı’nın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız sürdürüyoruz. İl ve ilçeler gittiğimiz zaman ilçe başkanlarımıza haber veriyoruz ve çalışmalarımıza başlıyoruz.

Bu çalışmalarda ise daha önce ilçe başkanlarımızın erişemediği bölgelere ve kişilere gidiyoruz. Bu kişileri partimize davet ediyoruz. Bazı illerde 3-4 gün kalıyoruz. Bir de yanlış anlaşılan bir şey var. Esnaf Masası ayrı Doğu Masası ayrıdır. Esnaf masası bir ile gelir o ilde esnafla görüşür, sorunları dinler, esnafı selamlar ve gider. Ama Doğu Masası daha kapsamlı çalışıyor.

Örneğin, Doğu Masası, Van’a geldiği zaman belki bir haftaya yakın burada kalacak. Örgütün dışında bazı insanları partiye davet edecekler. Yaptığımız anketlerde daha yüzde 2,3 aldığımız oyu yükselttiğimizi görüyoruz. Bölgede bize bir teveccüh var. Genel Başkanımız helalleşmeden bahsetti, sonra örgütümüz yakın zamanda Kuzey Irak’a ziyaret gerçekleştirdi. Bunlar önemli adımlardır.”