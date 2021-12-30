CHP Van, olağanüstü kongreye gitti, kazanan Bedirhanoğlu oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van il örgütü, olağanüstü kongre yaparak yeni başkanını seçti.  Yapılan kongrede Seracettin Bedirhanoğlu oy çoğunluğuyla CHP Van İl Başkanı seçildi.

GENEL 30.12.2021, 13:30
CHP Van, olağanüstü kongreye gitti, kazanan Bedirhanoğlu oldu!

CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu'nun 14 Haziran'da istifasının ardından CHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla aynı gün (14 Haziran'da) İl Başkanlığı'na Seracettin Bedirhanoğlu atanmıştı.

Bedirhanoğlu da, CHP Parti tüzüğü gereği partisinin il teşkilatını 6 ay sonra olağanüstü kongreye götürdü. CHP Olağanüstü İl Kongresi parti binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kongreye CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek, İlçe Başkanları, il delegeleri ve çok sayıda partili katıldı.

“BEDİRHANOĞLU, TEK ADAY SEÇİME GİRDİ”
Seracettin Bedirhanoğlu’nun tek aday olduğu kongrede Divan Başkanı PM Üyesi Nevaf Bilek oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yönetim kurulu çalışma raporu, gelir-gider raporu okundu ve ibra edildi. Gerçekleşen kongrede salona delegeler ve partililer alındı. Divan başkanlığının oluşturulmasının ardından seçime geçildi. 54 delegeden çoğunun desteğini alan, daha önce genel merkez tarafından atanan CHP'li Bedirhanoğlu yeni il başkanı olarak seçildi.

“YARALARIN SARILMASI İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPTIK”
Gerçekleşen seçim sonrasında açıklama yapan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Ben ve 6 arkadaşım 6 ay önce bu göreve geldik. Bugüne kadar CHP Van İl Başkanlığı Kurucu Heyet görevini üstlendik.

Genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda çalıştık. Bundan sonra partimizde kadınlar ve gençler daha belirgin olacak. Bununla beraber 6 aya çok şey sığdırdık. 3 bine yakın üye yaptık. Üyelerimiz içinde hatırı sayılır sayıda kadın ve genç var. Tüm ilçelerimizi gezdik. Oradaki insanlarımıza o lokalde yapacaklarımızı anlattık. Sel felaketine maruz kalan Başkale'nin Esenyamaç ve Çaldıran'ın Osmanlı köylerine gittik. Bu köylere elimiz boş gitmedik. Yaraların sarılması için ne gerekiyorsa onu yaptık.” Dedi.

“VAN’DAN VEKİL ÇIKARACAĞIZ”
CHP’nin Doğu bölgesine önem verdiğini de belirten Başkan Bedirhanoğlu, ”Genel merkezimiz bölgeye ciddi önem veriyor. Bölgede barış ve huzur için ciddi girişimlerde bulunuyor. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı Kuzey Irak'a giderek Erbil, Kerkük ve Bağdat'ta bir takım temaslarda bulundu. Oranın önemli aktörleriyle görüştü.

Her türlü işbirliğine açığız mesajı verdi. Bu görüşmeler bölgenizde oldukça olumlu karşılandı. CHP'nin kurduğu Doğu Masası oldukça faydalı çalışmalar yaptı. Sorunlar ve çözüm önerileri bu masanın ana gündem maddesi oldu. İnşallah bundan sonra yapılacak ilk seçimde iktidar olacağız. Van'dan da milletvekilleri çıkaracağız. Demokrasi, hukuk ve hürriyetleri genişleterek yeniden tesis edeceğiz. Kongremiz halkımıza, ilimize ve partimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonraki kongremizi Genel Başkanımızın katılımıyla spor salonunda yapacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." Diye Konuştu.

“BÖLGEDE BİZE TEVECCÜH VAR”
CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek de CHP'nin bölge illerinde çalışmalarını yoğunlaştırdığının altını çizerek, şöyle konuştu: “Biz Doğu Masası olarak Sayın Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı’nın talimatları doğrultusunda çalışmalarımız sürdürüyoruz. İl ve ilçeler gittiğimiz zaman ilçe başkanlarımıza haber veriyoruz ve çalışmalarımıza başlıyoruz.

Bu çalışmalarda ise daha önce ilçe başkanlarımızın erişemediği bölgelere ve kişilere gidiyoruz. Bu kişileri partimize davet ediyoruz. Bazı illerde 3-4 gün kalıyoruz. Bir de yanlış anlaşılan bir şey var. Esnaf Masası ayrı Doğu Masası ayrıdır. Esnaf masası bir ile gelir o ilde esnafla görüşür, sorunları dinler, esnafı selamlar ve gider. Ama Doğu Masası daha kapsamlı çalışıyor.

Örneğin, Doğu Masası, Van’a geldiği zaman belki bir haftaya yakın burada kalacak. Örgütün dışında bazı insanları partiye davet edecekler. Yaptığımız anketlerde daha yüzde 2,3 aldığımız oyu yükselttiğimizi görüyoruz. Bölgede bize bir teveccüh var.  Genel Başkanımız helalleşmeden bahsetti, sonra örgütümüz yakın zamanda Kuzey Irak’a ziyaret gerçekleştirdi. Bunlar önemli adımlardır.”

Yorumlar (0)
4
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10