CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu İstifa Etti!

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti. Bedirhanoğlu, “Van'da son 20 yıldır oluşan iki kutuplu yapının değişmesi için bu önemli göreve talibim" dedi.

GENEL 26.12.2022, 15:20
CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu İstifa Etti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) milletvekili aday adaylığı için istifalar devam ediyor. CHP Genel Merkezinin aldığı karar doğrultusunda 19 Haziran 2021 tarihinde il başkanı olarak atanan ardından 30 Kasım 2021 tarihinde olağanüstü kongre ile oy çokluğuyla il başkanı seçilen Avukat Seracettin Bedirhanoğlu, parti tüzüğü gereği 2023 yılı seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

"VAN'DA PARTİMİZ ŞU AN ÇOK İYİ BİR KONUMDADIR"
Konuyla ilgili açıklama yapan Bedirhanoğlu, Türkiye'nin kurucu partisi olan CHP'nin Van'da yeniden siyaset arenasında bulunması gerektiğini söyledi. Bedirhanoğlu, "Üyesi olduğumuz partimiz ülkemizde özellikle de bölgemizde giderek büyüyor. Bu büyümeyi hem üye sayısı bakımından niceliksel, hem de insan kaynağı dolayısıyla niteliksel olarak görüyoruz. Van'da partimiz şu an çok iyi bir konumdadır. Oy oranımızı yukarılara çekmek için çabılıyoruz. Göreve geldiğimiz 19 Haziran 2021 tarihinden bu yana başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere genel merkezimizin bize olan güveni ve destekleriyle bütün teşkilatlarımızla, bileşenlerimizle birlikte gece gündüz çalıştık. Partimizi Van'da görünür kıldık. Tabi burada partili yoldaşlarımın, üyelerimizin, ilçe başkanlarımın, kadın ve gençlik kollarının emeği çok büyüktür. Onların azmi ve şevki bizi de her daim diri tuttu." Dedi.

"BU ÖNEMLİ GÖREVE TALİBİM"
Bedirhanoğlu, Van'da yaşayan, demokrasiye ve değişime gönül veren herkesin CHP'ye inanması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemiz birçok girdabın içinden geçiyor. Ekonomi, adalet, hukuk gibi en temel konularda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunu her gün daha iyi tahlil ediyoruz.  Yaşanan bu sıkıntıları bölgemizde ve Doğu Anadolu'nun en büyük ili Van'da çok daha yakından hissediyoruz. Genel sorunlara ek olarak özelde Van iki kutuplu yapının içinde sıkışmış bürokrasisi işlemeyen bir şehir halinde maalesef. Özellikle iktidar depremden sonra bu kadim şehri cezalandırmış. Çevreyolu, otogar, vergi terkini, stadyum, sınır ticareti, trafik ve Van Gölü gibi birçok konuda adımlar atılmadı. Yine şehrimiz 81 il içerisinde ihracatta 69, eğitimde 75, kişi başına düşen milli gelirde 77, GSYH’de 80, en yaşanabilir şehirler arasında 71, en çok göç veren iller arasında 5’inci sırada yer alıyor. Bu veriler mevcut iktidarın kötü karnesidir. İnşallah CHP iktidarında Van hak ettiği yerde olacak. Bende Van'da son 20 yıldır oluşan iki kutuplu yapının değişmesi için bu önemli göreve talibim. Vekil olarak şehrimi TBMM'de temsil etmek istiyorum. Tabi takdir genel merkezimizindir. Bu süreçte beraber çalıştığım bütün yönetim kuruluna, ilçe başkanlarına, kadın ve gençlik kollarına, üye ve bileşenlere çok teşekkür ediyorum. Desteklerine talibim." Diye konuştu. Gazetevan

#Seracettin Bedirhanoğlu #CHP Van
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