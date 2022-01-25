CHP Van İl Başkanı Bedirhanoğlu'ndan Van-Hakkari Tabipler Odası’na ziyaret

CHP İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Van-Hakkari Tabipler Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç’i ziyaret etti.

GENEL 25.01.2022, 13:21
CHP Van İl Başkanı Bedirhanoğlu'ndan Van-Hakkari Tabipler Odası’na ziyaret

CHP İl Başkanı Bedirhanoğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kasapoğlu’nu Van-Hakkari Tabipler Odası Başkanı Dr. Yaviç ve yönetim kurulu karşıladı. CHP İl Başkanı Bedirhanoğlu, odanın çalışmaları ve sağlık çalışanlarının devam eden sorunları hakkında Dr. Yaviç’ten bilgi aldı. 

Doktorların genel sorunlarını, Van ve Hakkari’de yaşanan sorunları meclise taşıdıklarını ve grup toplantılarında dile getirdiklerini hatırlatan Başkan Bedirhanoğlu, Van'da devam eden bin 800 günü aşkın eylem ve etkinlik yasağının da kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Başkan Bedirhanoğlu, vatandaşların anayasal haklarının bir an önce tanınması gerektiğini kaydetti. 

‘Sorunlar pandemi döneminde ikiye katlandı’ 

Sağlık çalışanlarının sadece Pandemi sürecinde değil, yıllardır var olan ve biriken sorunlarının olduğunu anımsatan Van-Hakkari Tabipler Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ise “Tabi bu sorunlar pandemi döneminde ikiye katlandı ve çok daha büyük bir noktaya geldi. Özellikle pandeminin ilk döneminde korona virüsten kaynaklı birçok sağlık çalışanını yitirdik ve bir nebze aşı sürecinden sonra ölüm oranları azaldı. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, özlük hakları yine Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen sağlıkta şiddet olayları yaşadığımız sorunlar arasındadır. Bununla ilgili Türk Tabipler Birliği dönem dönem bilgilendirmeler yapıyor. Yine Ankara'da siyasi partilerle bu yönde temasları oluyor ve meclis tatile girmeden önce hazırlanan taleplerimizi içeren bir dosya hazırladık. Özellikle sağlık çalışanlarının ekonomik konularının düzeltilmesi talebimiz oldu. Çünkü bu konu Türkiye gündeminde de çok sık yer aldı” dedi. 

‘Sağlıkta şiddeti önleyecek yasal düzenlemeler yapılmalı’ 

Emekli olan sağlık çalışanlarının aldıkları ücretin gündelik yaşamlarının idame etmelerinde yetersiz kaldığını dile getiren Yaviç, “Yine aynı şekilde çalışan hekimlerin aldıkları ücretin karşılığı olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla buna dair bir iyileştirme talebimiz var ama sorun sadece sağlık çalışanlarının ücreti değildir. Sağlık çalışanlarının birçok sıkıntısı var ama bunların en başında da ise sağlıkta şiddet konusu var. Son dönemde sağlıkta şiddet vakaları yüksek seviyededir. Özellikle buna dair sağlıkta şiddeti önleyecek yasal düzenlemelerin yapılması ya da sağlık kurumlarının güvenlikli çalışma alanına dönüştüğü bir alana dönüştürülmesi için gerekli tedbirlerin alınmalıdır. Buna yönelik özellikle sağlıkta şiddet olgularını körükleyecek söylemlerden uzak kalalım. Çünkü bazen ne yazık ki siyaset anlamında özellikle iktidarda bu tarz söylemlerin de sağlıkta şiddet olaylarına yol açtığını biliyoruz. Bu yönde gerekli hassasiyetin gösterilmesi noktasında beklentilerimiz var” diye konuştu. 

‘Van'daki sağlık kurumlarında çok ciddi sorunlar var’ 

Van'daki sağlık kuruluşlarının çevre illere de hizmet verdiğini ancak bu ihtiyaca yeterince cevap verecek düzeyde olmadığını aktaran Yaviç, “Yıllar geçtikçe ne yazık ki sağlık kuruluşları gittikçe zayıfladı ve sağlık hizmetinde ciddi sorunlara yol açacak düzeye gelmiştir. Özellikle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinin ciddi anlamda sorunları var. Tıp merkezinde asistan hekimlerin çok ciddi sorunları ve çalışma koşullarıyla ilgili sıkıntıları var. Yoğun uzun süreli nöbetlerle mesleklerini ifa etmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan çalışma koşullarının kötüleşmesinden kaynaklı artık birçok ana bilim dalında temsil düzeyde asistan hekim sayısı var. En somut örneği de pediatride var. Pediatri ana bilim dalında Erzurum, Diyarbakır ve Elazığ gibi illerde neredeyse iki katı hatta daha fazla düzeyde asistan var. Bugün tıp merkezinde 5 asistana hizmet verilmeye çalışılıyor. Normal servis bakıldığında yoğun bakım acil ve diğer poliklinikler göz önünde bulundurulduğunda 5 asistanla bu sürecin yürütülmesi imkansızdır. Tabi sadece ekonomik sorunlardan kaynaklı ciddi bir borç batağında olduğu, yine tıbbi cihaz noktasında medikal firmaların ücretlerini alamamalarından kaynaklı hastanelere tıbbi cihaz veremedikleri gibi bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla birçok noktada örneğin cerrahi operasyonların yapılamaması şeklinde bir yansıması oluyor” şeklinde konuştu. 

‘15 günden önce randevu alamıyorsunuz’ 

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlıkta şiddet konusunu konuştuklarını söyleyen Yaviç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hekimlerin ilimizden ayrılmasının en büyük sebeplerinden biri de sağlıktaki şiddet olaylarının sonlanmamasıdır. Bu anlamda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ciddi anlamda sağlık çalışanı yetersizliği var. Herhangi bir bölüme randevu aldığınızda 15 günden önce randevu alamıyorsunuz. Ne yazık ki bunun çözülmesine yönelik atılan somut bir adım yok. İlin gündemine de gelmiyor. Ne yazık ki ilimizin sorunlarıyla ilgili yerel dinamiklerin bir araya gelip, bunun için çözüm üretebilme durumu da yok. Pandeminin başından bu yana neredeyse İl Hıfzıssıhha Kurulu fiziki olarak toplanamıyor. Mecliste bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme olmasa önümüzde ki günlerde grev yapacağız.”

Yorumlar (0)
0
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 21 48
2. 1461 Trabzon FK 21 43
3. Sivas Belediyespor 21 40
4. Afjet Afyonspor 20 37
5. Bodrumspor 21 37
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 21 37
7. Somaspor 20 35
8. Çorum FK 21 34
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 20 32
10. Ankaraspor 21 31
11. Serik Belediyespor 21 29
12. İnegölspor 21 27
13. Diyarbekirspor 21 25
14. Etimesgut Belediyespor 21 25
15. Turgutluspor 21 23
16. Adıyaman FK 20 19
17. Sarıyer 21 18
18. Ergene Velimeşespor 21 18
19. Kahramanmaraşspor 21 12
20. Niğde Anadolu FK 21 7
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12