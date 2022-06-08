CHP Parti Okulu Van'da eğitim verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu tarafından Türkiye'nin dört bir yanında, gerçekleştirilen eğitimin, Van’daki uygulamasında Rafet Yacan, Nagip Turgut, Sinan Ovat, Simge Cansu Akkaya, eğitmen olarak görev yaptı.

Eğitimin açılışında konuşan Van İl Eğitim Sekreteri, Parti Okuluna desteklerini ve başarı dileklerini ilettiler. Birlikte öğrenme ilkesi temel alınarak tasarlanan eğitimde CHP Tüzüğü, CHP Programı, CHP Tarihi, Sosyal Demokrasi, İletişim ve Halkla İlişkiler konularında yapılan atölye çalışmaları ile katılımcılar eğitimin aktif birer parçası oldular.

İkinci gün işlenen Sosyal Proje Tasarımı dersinin ardından oluşturulan ekipler, kendi imkanlarıyla gerçekleştirecekleri ve seçmenin bir sorununu çözecek sosyal projeler tasarladılar. Katılımcılar, tasarladıkları projeleri hayata geçirdikten sonra belgelerini almaya hak kazanacaklar.

Bölgegazetesi