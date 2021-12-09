CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu

Asgari ücret tartışmaları son dönemde gündemin en önemli konularından biri.

Asgari ücretin tespitiyle ilgili çalışmalar sürerken, İyi Parti ve HDP'den sonra CHP'den de konuyla ilgili görüş geldi.

CHP, 5 BİN LİRANIN ALTINDA OLMAMALI DİYOR

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, asgari ücrette teklifin 5 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi.

Özkoç konuyla ilgili, "Asgari ücret, normal olarak kesinlikle 5 binin altına düşmemeli. Asgari ücret, getirdiği zamların, kaybettikleri rakamların tamamını telafi edecek bir asgari ücret olmalı." dedi.

İYİ PARTİ VE HDP, ASGARİ ÜCRET MİKTARINI PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan asgari ücret tartışmalarına ilişkin daha önce İyi Parti ve HDP'den açıklamalar yapılmıştı.

HDP, asgari ücretin net olarak 5 bin lira olması gerektiğini söylemişti.

İyi Parti ise belirledikleri rakamın 4 bin lira bandında olduğunu duyurmuştu.