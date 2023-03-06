CHP'li vekillerden Van'daki depremzedelere ziyaret

CHP Genel Merkezi’nin yaptığı görevlendirme kapsamında Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Van'a geldi. Vekiller ilk olarak CHP Van İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Hakan İlvan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki vekil daha sonra kente yerleşen afetzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

"DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN DEPREMZEDELERİN YANINDA OLDUK"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, "Vekillerimiz, depremzede vatandaşlarımıza Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiler. İki kıymetli vekilimiz ve yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte Aişe Sıddıka KYK Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ettik. AFAD'tan aldığımız resmi rakamlara göre Van'a gelen depremzede sayısı 18 bin 264 yurtlarda kalanlar ise 3 bin civarında.

Vekillerimiz depremzedelerle görüşmeler yaptılar. Bu görüşmeler rapor haline getirilip genel merkezimize sunulacak. CHP il ve ilçe örgütü olarak depremin ilk anından itibaren depremzedelerimizin yanında olduk.

Yurtlarda, evlerde ve otellerde konaklayan afet mağduru yurttaşlarımız ile olabildiğince irtibat halinde olduk. Milletvekillerimiz de bu ziyaretlerinde ilimizde bulunan depremzede yurttaşlarımıza bir istekleri ihtiyaçları var mı diye soruyorlar. Onlarla yakından ilgileniyorlar. Kendilerine böylesi hassas bir çalışma için teşekkür ediyorum. Gün dayanışma günü. Gün yaraları birlikte sarma günüdür" dedi.

"GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR"

Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, depremzedelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için bu tür ziyaretlerin önemli olduğuna vurgu yaparak, “Van’dayız. İl Başkanlığımızda İl Başkanımız Hakan İlvan ve parti yöneticilerimizle bir araya geldik. Teşkilat ziyaretinin ardından afet bölgesinden nakledilen depremzede ailelerimizi ziyaret ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinledik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız. Gün birlik günüdür” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi