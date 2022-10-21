CHP'li Bozkurt, Van Tanıtım Günleri'nde Konuştu

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yenikapı'da düzenlenen Van Tanıtım Günleri'ne katıldı. Yaklaşık 4 saat boyunca alanda kalıp vatandaşlarla sohbet eden Bozkurt, Vanspor atkısıyla halay çekti.

GENEL 21.10.2022, 11:36 21.10.2022, 11:41
CHP'li Bozkurt, Van Tanıtım Günleri'nde Konuştu

WanHaber - ÖZEL

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yenikapı'da düzenlenen Van Tanıtım Günleri'ne katıldı. Yaklaşık 4 saat boyunca alanda kalıp vatandaşlarla sohbet eden Bozkurt, Vanspor atkısıyla halay çekti.

Programın açılışında bir konuşma yapan Bozkurt, “Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel coğrafyasıdır. Burada bulunmaktan çok mutluyum çok nedeni var bunun ama en önemlisi Van’da Anadolu coğrafyasında en önemli bölgelerden bir tanesidir. Hem tarihi kökleri ve kültürel birikimi itibariyle yetiştirdiği sanatçılar, felsefe uzmanları ve geçmişte güzellikleriyle anılan insanları barındırdığı için çok önemli merkezdir.

VAN 7 BİN YILLIK GEÇMİŞİ OLAN ŞEHİR
Van 7 bin yıllık bir yerleşim yeri birçok imparatorluğun gözdesi olmuş merkezi olmuş bir yer. Birçok ırkın birlik beraberlik ve barış içerisinde yaşadığı farklı kimlik ve inançlarda olan insanların birlik beraberlik içerisinde yaşadığı bir coğrafya, bu coğrafyanın mirasıyla yetişmiş bölgenin çocuklarıyla olmak bir şereftir.
Stantları gezerken her bir ilçesinin bile ayrı ayrı güzellikleri var. Dünyaya çok yönlü bakmayı sağlayan bir merkezimizdir.

FEDERASYON SEÇİMİNE KURBAN EDİLDİ
Buranın hazırlanışında bir çeşit duyumlar aldım ve stantları gezerken baktık ki devletin makamları olmaması ve bunu da bir dernek veya federasyon seçimine endekslenmiş olması gerçekten ayıp bu kabul edilir bir durum değildir.

OLUMSUZLUKLARDAN DEĞİL GÜZELLİKLERDEN BESLENMEMİZ GEREK
Bir Federasyon seçiminde kaldı ki diğer ekiplerde burada federasyonda rakip olmuş arkadaş da tanıtım günlerine katılmak için alana gelmiş bu son derece Vanlı hemşerilerine yakışır bir şekilde bizi karşıladı. Bu doğru bir tavır değil bizim olumsuzluklardan değil güzelliklerden beslenmemiz lazım. Böyle yaptığımız zaman daha güçlü oluruz emeği geçen herkese teşekkürler." ifadesini kullandı.

#kemal deniz bozkurt #Van Tanıtım Günleri
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