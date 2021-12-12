CHP'li Belediyelerden Esenyamaç Mahallesi'ne yardım

Van'ın Başkale ilçesinde selden zarar gören vatandaşlara beyaz eşya desteği yapıldı.

GENEL 12.12.2021, 20:09 12.12.2021, 20:14
CHP'li Belediyelerden Esenyamaç Mahallesi'ne yardım

Van'ın Başkale ilçesinde selden zarar gören vatandaşlara beyaz eşya desteği yapıldı. Konuyla ilgili konuşan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "CHP olarak sel felaketinin olduğu ilk andan itibaren yurttaşlarımızın yanında olduk.

Şimdi de verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." Dedi.
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç mahallesinde Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk haftasında meydana gelen sel baskınları büyük hasara yol açmış, seller nedeniyle 70'i aşkın ev hasar görmüş, 15 ev ise tamamen yıkılmıştı.

Onlarca hayvan ise telef olmuştu. Selin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir heyet, CHP Van İl Başkanlığı ve CHP Başkale İlçe Başkanlığı bölgede incelemelerde bulunmuştu.

İncelemelerin ardından CHP'li belediyeler tarafından bölgeye yardım tırları ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri gönderilmişti. Bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kartal Belediyesi, Esenyamaç Mahallesi'nde selden zarar gören vatandaşlara beyaz eşya desteğinde bulundu.

CHP'li Belediyeler tarafından gönderilen 50 adet buzdolabı ile 50 adet çamaşır makinesi belirlenen ailelere teslim edildi.

"BELEDİYELERİMİZ İLK ETAPTA SEL BÖLGESİNE YARDIM TIRLARI GÖNDERDİ"

Beyaz eşyaların vatandaşlara tesliminde Esenyamaç Mahallesi'nde bulunan ve yardımlara ilişkin konuşan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, "Başkale ilçemiz son senelerde doğal afetlerden, sellerden, depremlerden çok zarar gördü, çok mağdur oldu.

Biz de CHP olarak bu mağduriyeti yerinde gördük ve iliklerimize kadar yaşadık. Sel baskının olduğu ilk andan itibaren ilçe başkanımız Aykut Parlak ve Başkale yönetimimiz burada sabahlara kadar yurttaşlarımızla oldular.

Akabinde İstanbul Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz sel bölgesine gelerek hemen bir rapor oluşturdu ve tez elden yapılacakları sıraya koydu. İlk etapta Türkiye'nin dört bir yanında bulunan belediyelerimiz buraya yardım tırları, gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderdi." Dedi.

"CHP, VAN'I ÖNEMSİYOR"

CHP'nin Van ve İlçelerine önem verdiğini de aktaran Başkan Bedirhanoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi tüm doğu ve güneydoğuyu önemsediği gibi Van'ımızı da ayrıca önemsiyor. Çünkü Van son 10 yılda depremler, doğal afetler görmüş, maddi manevi çok acılar yaşamış bir şehir.

Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, sel felaketinin ardından hemen ziyaret programına Başkale'yi aldı ve hatırlarsanız gelip bu afetin yaralarını, izlerini yerinde gördü ve gereken talimatları verdi. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Kartal Belediyemiz tarafından 50'si buzdolabı 50'si de çamaşır makinesi olmak üzere 100 adet beyaz eşya gönderildi. Biz de bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıttık.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel Bey'e şahsım ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum." Diye Konuştu.

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