CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Van’ı gerçek anlamda büyütmeye söz veriyorum!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, geçtiğimiz hafta Ankara'ya giderek parti genel merkezini ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Seracettin Bedirhanoğlu, ziyareti sırasında 'Van Sınır Ticareti' ve farklı konularda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na rapor sundu. Bugün CHP'nin mecliste yaptığı parti grup toplantısında Kılıçdaroğlu sunulan rapor doğrultusunda Van ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"VAN'IN BOYNU BİRAZ BÜKÜK"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Van'ın sınır ticaretinden daha verimli bir biçimde faydalanması gerektiğini belirterek, "Anadolu'nun işi boşalıyor. Yatırım büyük ölçüde Batı'ya kaydı. Eskiden Anadolu Kaplanları vardı.

Van diye görkemli bir ilimiz vardır. Biraz boynu bükük. Çünkü sınır ticaretinde ciddi kısıtlamalar gelmiş vaziyette. Bütün sınırlarda bulunan illerimizin diğer ülkelerle sınır ticareti yapmasını, zenginleşmesini isteriz. Kilis bunun çok tipik bir örneğidir. Bunun yasal bir zemine oturması bizim açımızdan değerlidir. Hem Türkiye'deki insanların hem sınır komşusu olan diğer ülkelerdeki insanların zenginleşmeleri, diyalog kurmaları, gelmeleri gitmeleri bizim açımızdan çok değerlidir” dedi.

"VANLI KARDEŞLERİME SESLENİYORUM HİÇ MERAKLANMAYIN"

Van'ı hak ettiği noktaya getirmek için çalışacaklarını ve iyi bir noktaya taşıyacaklarını da ifade eden Kılıçdaroğlu, "Van'ın sınır kısıtlamaları var biliyorum. Geçenlerde Van İl Başkanımız geldi ve ne olursunuz bu konuyu bir kez daha gündeme getirir misiniz diye ifade etti. Buradan bütün Vanlı kardeşlerime sesleniyorum hiç meraklanmayın Van'ın tarihini de coğrafyasını da turizm alanında yükselteceğiz.

İyi bir noktaya taşıyacağız. Vanlı iş insanı İranlı ve diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirecek. Van'ın kahvaltısını her yabancının da tatmasını isterim. Bunun alt yapısını yapmaya, Van'ı gerçek anlamda büyütmeye bu kürsüden söz veriyorum" diye Konuştu.

"ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Van'ın sorunlarına her zaman duyarlı olduğunu aktararak şöyle konuştu: "Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu kısa süre önce ziyaret ettim. Başkanımıza Van sınır ticareti ile ve değişik konularda raporlar sundum açıkçası çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Başkanımız, hem Van'ın sorunlarına hakim hem de çok duyarlı gerçekten. Bugün de Van ve çevre sınır iller için hayati öneme sahip olan sınır ticaretini grup toplantısında vurgulu bir şekilde dile getirdi.

Genel Başkanımız Van'dan milletvekili çıkaracağımıza inandığını bir kez daha vurguladı. Bizde parti il ve ilçe teşkilatları olarak çalışmalarımızı büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu, CHP için önem arz eden bazı organizasyonların da Van'da yapılacağını duyurdu. Bu konuyla ilgili de takvim netleşince basın ve kamuoyuna bilgi vereceğiz.