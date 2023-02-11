CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti

CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Antalya’da yaşayan Baykal’ın uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği biliniyordu.

"Mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı"

Baykal’ın vefat haberini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun.

Ensonhaber