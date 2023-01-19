CHP'den Van Esnafına Ziyaret

M. Salih Giyci - WanHaber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Hakan İlvan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte il başkanlığına komşu olan esnafları ziyaret etti. Esnafa bereketli işler dileyen CHP, oylarına talip olduklarını yineledi. CHP Van İl Başkanı İlvan; "Cumhuriyet Halk Partisi Van örgütümüzle birlikte, esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Umudun partisi olduğumuzu tekrar bizlere gösteren Van esnafına teşekkür ediyoruz. Sorunlarınız sorunumuz, sıkıntılarınız sıkıntımızdır. Birlikteyiz güçlüyüz kazanacağız." ifadelerine yer verdi.